謝絕外界補助 視障生陳威辰勤練樂器自立

國泰醫院今在院內大廳舉辦音樂會，邀請視障音樂生夏官鼎（左）、陳威辰（中）和黃靜湄（右）現場演出與大家同樂。（倪浩倫攝）

視障生陳威辰表演小喇叭。（倪浩倫攝）

國泰醫院今在院內大廳舉辦音樂會，數十名病患和家屬現場聆聽，場面時而熱鬧、時而溫馨。（倪浩倫攝）

國泰醫院今在院內大廳舉辦音樂會，數十名病患和家屬現場聆聽，場面時而熱鬧、時而溫馨。（倪浩倫攝）

雙眼看不見，卻仍堅持帶給世界美好的音樂！專精小喇叭的視障生陳威辰，父親在4年前因肝癌過世，一家4口全靠媽媽挑水泥、打零工一肩扛起。為了減輕媽媽負擔和籌措大學學費，陳威辰勤練小喇叭，並把握所有空檔和機會到各活動演出，今受邀到國泰醫院表演，盼透過音樂，舒緩患者和家屬的病痛及壓力。

國泰醫院今在院內大廳舉辦「點亮生命．心中有愛」音樂會，數十名患者和家屬現場共同聆聽，表演者為台中啟明學校學生黃靜湄，以及畢業視障生陳威辰和夏官鼎，共同演奏電子琴、小喇叭和小提琴。國泰醫院醫務顧問林志明說，不少患者受病痛折磨、家屬也相當辛苦，希望藉由音樂會，療育患者病痛、舒緩家屬壓力，也希望拋磚引玉，讓更多企業能看到視障表演者的才華，邀請他們表演來給予鼓勵和支持。

4年前，陳威辰的父親因肝癌過世，哥哥也因嚴重肺病開刀，他和弟弟仍在求學，家計只能由媽媽靠著扛水泥、打零工來一肩扛起。陳威辰說，學校有時會幫忙安排表演機會，日前從啟明學校畢業、考取淡江大學後，面臨到大學學費壓力，便開始到外面場合接表演，幫忙貼補家計和籌措大學學費。

陳威辰的家境狀況在日前曝光後，各界湧入相當多善款，但他和媽媽則表示「心領了」，並將所有款項退回，希望透過在音樂上的努力，證明自己可以自立，「自我獨立以及成為家庭的支柱，是我從小的心願」。他也笑著說，由於小喇叭無法在室內練習，「會被鄰居或室內罵」，他常常都到外面的公園、空地練習，平均一天練2~3小時，若因雨無法練習，隔日更會加倍練回來。

現場另一名表演者為16歲的視障生黃靜湄，從小便開始接觸鋼琴和電子琴，至今每日皆練習約2小時，能彈能唱的她，日前更考上街頭藝人證照，創下最年輕生障者考取的紀錄。她說，這次到國泰醫院表演，希望能透過音樂，帶給生病的大家快樂和歡笑。陳威辰也說，「只要保持開心的心情，身體狀況一定會愈來愈好的」，並祝福大家早日康復。

約1小時的音樂會，3人合力演奏十幾首中、英文名曲，包括「感恩的心」、「小幸運」、「Proud of You」，現場幾乎滿場，每首曲子結束時都獲得全場掌聲鼓勵。

(中時)