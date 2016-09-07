魏明谷：彰化歡迎陸客 不歧視陸客

政黨輪替後大陸觀光客人數減少引起關注，彰化縣長魏明谷今天表示，彰化主打文化觀光，比較沒受到陸客減少的影響，不過彰化縣歡迎陸客，不歧視陸客。

行政院政務委員張景森日前在社群網站臉書（facebook）表示「陸客是我們最需要交的朋友」，引起熱議。魏明谷下午出席民進黨中常會後接受媒體訪問做上述表示。

魏明谷說，陸客都去附近南投日月潭和嘉義阿里山，到彰化如鹿港的都是日本客，「我們山也不比人家高，海也不比人家清澈，彰化縣的觀光都是文化觀光，還有田尾公路花園，對我們比較沒影響。」

對於是否歡迎陸客，魏明谷說，他們和張景森態度一樣，不要把陸客為敵，可以做朋友，「政府歸政府，民間歸民間，我們歡迎陸客，不會歧視陸客。」1050907

(中央社)