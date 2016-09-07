旅遊業等不到客源要抗議 高市允助拓展
來台陸客大幅縮減，旅遊觀光產業生計受影響，高雄市旅遊業者今天指出，將有約500名業者12日北上表達心聲。高雄市觀光局長曾姿雯說，尊重業者發聲允會盡力開拓市場。
曾姿雯指出，市府積極在協助業者開拓旅遊觀光市場，透過政策補助或紓困等，她重申觀光產業不能靠單一市場客源。
她說台灣歡迎中國觀光客，政府同時在東南亞行銷，在馬來西亞、越南和泰國也積極招攬旅遊團，並要求中央加速該鬆綁的政策或法令，促進觀光產業發展。
高雄市旅遊業者指出，到高雄市的陸客減少約7成，遊覽車業者還有飯店業者生意大受衝擊，尤其遊覽車業者貸款付不出來，生計很慘澹。
旅館業者指出，有帝后、中正等3家飯店以整修之名暫停營業。市府觀光局說帝后飯店向市府通報「停業」5個月，打算整修內部；不過有旅館業者質疑說，觀光客急凍、經營困難，那有多餘的錢去整修。
旅遊業者不諱言在串連要北上抗議，高雄已有約500名關聯產業報名，要上街頭讓中央政府趕快為觀光產業找到出路。
行政院顧問、南台灣觀光產業聯盟總召林富男表示，已向中央傳達觀光產業的窘境，盼政府提出適切有效的解決方案並儘速落實以振興觀光產業。
林富男說，觀光產業影響民生經濟和房地產業，政策應快馬加鞭。1050907
(中央社)
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