戴隱形眼鏡狂玩手機 男大生乾眼症險瞎

一名23歲男大生近視達800度，暑假每天戴隱形眼鏡、玩手機超過10小時，只睡不到5小時，眼睛嚴重紅腫、發炎，就醫發現嚴重乾眼症，眼角膜也因細菌感染潰瘍，視力剩0.2險瞎。

收治病例的三軍總醫院眼科部主任戴明正表示，長期盯手機導致忘記眨眼、眼睛水分蒸發加快，原本就容易導致乾眼症，加上患者又戴隱形眼鏡，會讓眼睛透氧率變差、降低角膜抵抗力，更容易讓角膜成為細菌溫床，才會導致發炎潰瘍。

基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽指出，乾眼症過去多好發於55歲以上民眾，其中有高達7成是女性，另像是「類風濕性關節炎」者或曾做過角膜手術、近視手術也可能因淚液分泌不足而有乾眼症症狀。

不過，孫啟欽說，近年因3C產品越來越普遍，太專心盯電腦忘了眨眼，加上處於有空調的乾燥場所，10至20歲的乾眼症族群近10年間增加約5倍，不少長輩為拉近與孩子的距離，也開始學習使用智慧型手機、平板，導致乾眼症族群擴大，平均每10名成人就有1人罹患乾眼症。

孫啟欽解釋，淚液由外而內分為油脂層、水液層與黏液層，只要其中一層出問題或是不穩定，就會導致角膜破皮、滲透壓升高而造成眼睛發炎，出現像是酸澀、眼睛紅、異物感、疼痛甚至視力障礙等乾眼症症狀。

許多容易眼睛不舒服的人，都會習慣備著一瓶人工淚液，但孫啟欽表示，人工淚液只能救急，無法取代自己的淚水，且多數人工淚液中含有防腐劑，容易導致眼睛越點越乾。

戴明正說，乾眼症是慢性疾病，必須透過定期治療、回診加以控制，如果乾眼症患者情況已經嚴重到黏液積聚、淚液殘留物增多、角膜面潰瘍，健保署目前已放寬「環孢靈素眼用乳劑」，不僅可降低發炎反應、抑制發炎細胞活動，同時還會增加淚液細胞數目，有助患者生成天然淚液。1050907

(中央社)