我要評比

台中市府公布8月消費者物價指數104.84，較上月上漲0.04％。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市政府主計處公布8月消費者物價指數(CPI)為104.84，較上月上漲0.04%，較去年同月上漲0.48%；8月營造工程物價指數(CCI)為100.53，較上月下跌0.18%，較去年同月下跌1.01%。

主計處指出，今年8月CPI與上個月比較，上漲0.04%，觀察7大類指數變動情形，蔬菜與水果受高溫及豪雨影響，量減價漲，使食物類上漲0.41%；其他個人照顧服務價漲，雜項類上漲0.26%。

衣著類下跌1.17%，主因夏季服飾降價促銷，惟部分鞋類優惠減少，抵銷部分跌幅；交通及通訊類下跌0.50%，主因油料費隨國際油價調降所致；教養娛樂類下跌0.24%：主因國外旅遊團費受機票價差及國內旅遊需求增加而價跌所致

。

今年8月與去年同月本市CPI上漲0.48%，主因水果、水產品、外食費、部分醫療費用、房租價格、個人服務費及服飾優惠幅度減少而價漲；惟蔬菜、部分鞋類、油料費、瓦斯費

、電費、補習費與電腦及其周邊設備價跌，抵銷部分漲幅。

進一步觀察7大類指數與去年同期比較情形，食物類上漲2.60%，主因水果、水產品及外食費與上年同月相較，分別上漲24.30%、6.03%與1.13%，惟蔬菜價跌5.44%，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類下跌1.16%，主因油料費隨國際油價調降3.80%所致；衣著類上漲0.61%，主因服飾優惠幅度減少，惟部分鞋類價跌，抵銷部分漲幅；教養娛樂類下跌0.60%，主因補習費與電腦及其周邊設備價跌所致。

8月營造工程物價指數(CCI)為100.53，較上月下跌0.18%，主因預拌混凝土價跌，以致水泥及其製品類下跌1.26%，使材料類指數下跌0.28%；勞務類指數本月與上月持平。

勞務類指數下跌0.05%，主因機具設備租金類下跌0.38%，惟受工資類上漲0.08%，抵銷部分跌幅。

此外，CCI也較去年同月下跌1.01%，材料類下跌1.59%，主因水泥及其製品類受預拌混凝土價跌影響，指數下跌7.24%，惟金屬製品類受鋼筋價揚影響，指數上漲5.47%，抵銷部分跌幅；勞務類指數下跌0.05%，主因機具設備租金類下跌0.38%，惟受工資類上漲0.08%，抵銷部分跌幅。

(中時)