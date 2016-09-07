9／9中市勞工局辦徵才 電子科技職缺釋逾6成
台中市政府勞工局將於9月9日上午9時至下午2時，在台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦「就業暨電子科技業廠商聯合徵才活動」，協助台中、中科及精密機械園區3大工業區找人才，共邀請28家廠商設攤，釋出1580個工作機會，其中，電子科技業職缺高達6成以上，歡迎求職民眾把握機會。
市府就業服務處長傅晶如指出，這次活動邀請大立光、矽品、友達光電、上銀科技、台灣精銳等13家電子科技廠，提供對科技產業有興趣的求職朋友參考，選擇適合自己的頭家；同時也邀請寶麗金餐飲、家樂福等服務業，以及裕力機械、振鋒企業等傳統產業設攤，滿足求職者不同需求。
勞工局長黃荷婷表示，3大工業區為台中市科技產業聚落，廠商間求才需求相似度高，造成員工流動率頻繁而缺工。
對此，勞工局除協助辦理徵才活動外，為讓廠商留住人才，特別針對缺工產業推出「獎勵青年穩定就業計畫」，凡設籍台中市29歲以下失業青年朋友，經台中市就業服務處推介至符合公告特定行業別的事業單位，穩定就業滿3個月，經核定即發給1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月再發給1萬2000元。
(中時)
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