防杜特蒂倒向陸 安倍加強日菲南海合作

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日本首相安倍晉三6日訪問寮國，在首都永珍與菲律賓總統杜特蒂舉行會談，就南海問題上加強合作達成一致。兩國除了通過日圓貸款在日本建造並提供2艘大型巡視船外，還決定將日本海上自衛隊的訓練機「TC90」借給菲律賓。另外，考慮到中國，日本將協助菲律賓提高監視和沿岸警備能力。

《日本經濟新聞》7日報導，這是6月杜特蒂就任總統以來，雙方首次舉行會談；安倍表示將在南海爭端的和平解決方面提供協助。杜特蒂則認為，南海仲裁「應該得到尊重」，將基於法的支配與中國展開對話。

報導指出，安倍6日抵達寮國後首先與杜特蒂會晤，這是為了8日南海問題或成為焦點的東亞峰會，防止菲律賓倒向中國，還遊説東盟主席國、與中國關係密切的寮國展開合作。安倍則7日會晤和菲律賓一樣與中國存在摩擦的越南首腦。

(旺報)