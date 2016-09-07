五星級飯店登高賽 首獎總統套房
嘉義耐斯王子大飯店登高賽將於11月19日登場，冠軍可獲價值新台幣6萬元的總統套房住宿券；日本輕井澤王子大飯店也提供住宿券供參賽者摸彩。
嘉義耐斯王子大飯店總經理曾慶欑、嘉義市消防局長蘇耀星今天連袂召開記者會，鼓勵民眾報名參賽，鍛鍊體能，並藉此宣導救災、防火觀念。
曾慶欑指出，為鼓勵民眾多爬樓梯、少搭電梯，去年首度舉辦耐斯王子飯店登高賽，共吸引800多人參加，選手從飯店1樓登上18樓，階梯數為397階，難易適中，已在雲嘉南運動賽事中形成話題。
他說，飯店今年再度與嘉義市消防局合作，開闢消防組，去年勇奪消防組的前3名隊員李維軒、呂宗賢及許志誠也穿上特種搜救隊服現身，分享參賽歷程。
曾慶欑表示，今年將開闢男子組、女子組及消防組等3組，各組冠軍可獲價值6萬元的總統套房住宿券（含2客早餐）；第2名可獲價值1萬8000元的貴賓套房、第3名可獲價值8000元的豪華套房住宿券。
此外，日本輕井澤王子大飯店也贊助1張住宿券供參賽者摸彩，只要比賽當天完成報到手續的選手，就可參加摸彩。
參賽選手在比賽期間下榻耐斯王子飯店或至餐廳用餐，均可享住宿及餐飲優惠。
曾慶欑指出，耐斯王子飯店登高賽即時起至10月5日統一採網路線上報名，報名成功的參賽者，可獲紀念T-Shirt1件，完賽可獲紀念獎牌、證書及豐富的伴手禮袋。1050907
(中央社)
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