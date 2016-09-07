擄女學生餵止痛藥意圖性侵 男嫌落網

苗栗某國中女學生遭擄強灌藥物，事後機智脫逃；警方今天在彰化逮捕涉案的31歲張姓男子，他坦承擄人意圖性侵，事前餵食女方「止痛藥」，全案依妨害性自主等罪嫌移送。

栗縣某國中9年級女學生5日放學後在學校附近遭男子強押上車，強灌不明藥丸意圖性侵，女學生以腹痛為由央求到鄰近速食店上廁所機警逃離，返家後由家長帶往醫院洗胃，但因受到驚嚇情緒不穩。

警方獲報成立專案小組，調閱監視器過濾影像，掌握一部黑色轎車以車追人，追查出設籍雲林縣的31歲男子涉有重嫌，昨晚循線前往他在彰化員林租屋處附近埋伏，今天中午大批警力準備破門攻堅前不斷向屋內喊話，張男最後自行開門，並坦承犯案。

涉案張姓男子已離婚育有1子，曾因交往未成年女友遭對方家屬控告妨害家庭，2年前曾在苗栗一間溫泉飯店做過糕點師傅，目前無業；員警今天上門查緝時，同居在套房內的現任女友驚訝一臉茫然，聲稱「發生甚麼事都不知道」。

警方調查，張男當天請女學生從後座旁幫忙撿拾駕駛座下方的物品，再伺機將女學生推上車，載往苗栗市大同停車場內以童軍繩綑綁性侵，至於餵食的不明藥物，男子供稱是「止痛藥」。

被害女學生否認認識對方，但張嫌到案後供稱和女學生是網友關係，警方已將被害人血液等相關檢體送刑事警察局鑑驗，並採集犯案車輛內部相關跡證，深入追查，全案依依妨害自由、妨害性自主等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1050907

(中央社)