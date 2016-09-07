傳宋楚瑜任APEC特使 綠挺藍質疑
傳親民黨主席宋楚瑜將擔任總統特使出席今年亞太經濟合作會議（APEC），民進黨立委莊瑞雄今天說，宋楚瑜出任總統特使向對岸釋善意、不反中；國民黨立委王育敏說，宋楚瑜不是最佳人選。
民進黨立法院黨團副書記長莊瑞雄下午受訪表示，若總統府宣布由宋楚瑜擔任總統特使出席APEC會議，兩岸若因此融冰，不只民進黨樂見，全民都樂見。
他進一步說，由宋楚瑜出任APEC特使向對岸釋出有三項重要訊息，第一，向對岸釋出善意推出對岸能夠接受的人選，相信宋楚瑜也能精確傳達總統蔡英文的意思；第二，不反中；第三，願與對岸不預設前提下交流，這也是人民的期待。
被詢及APEC會議是民進黨重新執政後兩岸融冰的開始？莊瑞雄說，為兩岸交流重新搭一個舞台，問題在於對岸接受與否，他不認為中國大陸是鐵板一塊。
中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏說，宋楚瑜代表性稍嫌不足，過去馬總統時代都任命具財經背景、行政機關最高首長如曾任行政院長與副總統的連戰、蕭萬長，但宋楚瑜僅擔任省長且已廢省，代表性不足。
王育敏說，由誰擔任總統特使也不是蔡總統說了算數，陸方對宋楚瑜擔任特使仍有意見，這項人事仍有變數，其實國民黨內很多優秀人選，但蔡總統不願跨越。1050907
(中央社)
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