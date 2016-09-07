主播看《屍速》 轉身遇比喪屍更可怕的事

主播陳智菡看《屍速列車》，卻被影廳人員突兀無禮的舉動觸怒，覺得失望。(取材自《屍速列車》Daum官網、facebook)

被譽為史上最成功喪屍片的南韓電影《屍速列車》，在台灣也引發收看熱潮，無論是本身對此題材有興趣的影迷，或是聽到口碑進場觀賞的，看完後幾乎可說是讚聲不斷，而美女主播陳智菡昨天下午也搶「搭車」，同樣給出好評，認為作品「既驚悚、又閃耀人性光輝」，沒想到一轉身，那些恐怖、緊張、感動、寒心，都被電影院現場的傻眼狀況蓋過去了。

陳智菡昨晚在臉書po文，表示片子才剛播完，黑幕及劇組人員名單才剛跑的那瞬間，影院後方竟有工作人員以超大音量對觀眾席狂吼，要求觀眾迅速離場，讓主播瞬間愣住，「還在咀嚼回味劇情的思緒，硬生生被打斷！那突兀的吼聲甚至不讓觀眾聽清楚片尾音樂，讓人滿心悸動，迅速變成憤怒！」。

這樣失禮的舉動讓陳智菡怒極：「一間這麼大的連鎖影城，怎麼會這麼不懂尊重電影？不懂片尾曲和roll card也是電影的極重要元素；短短五分鐘，不只是製片和幕後工作人員，唯一能亮相的機會，更常是劇情的延伸；是觀眾在接受兩小時影音刺激後，慢慢將自己從劇情中抽回現實、平復心情、也是釐清思緒的重要時刻」。

而她也做出行動，出了影廳後即刻找工作人員反映投訴，沒想到一轉身「卻看到那位工作人員作出怪怪的動作和表情(有點像快變身的喪屍)，疑似在嘲笑我的過分認真」，之後見她不悅，才又趕忙上前解釋，不過傷害已造成，陳智菡直呼這次觀影經驗極差，只能盼望這是最後一次遇到這種讓人失望的狀況。

(中時電子報)