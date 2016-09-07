不工作也不上學！日本有54萬「隱蔽族」
共同社報導，日本內閣府7日公布一項調查結果稱，據推算，既不工作也不上學、6個月以上閉門不出且不與家人以外的人交流的15至39歲「隱蔽族」，日本全國共有54.1萬人。這是日本內閣府繼2010年後再次開展此項調查。
2010年調查中推算出的「隱蔽族」人數爲69.6萬人。與上次調查時相比，人數減少了約15萬人，但仍然超過50萬人，人數較多。隨著35歲以上成爲「隱蔽族」的人數倍增，這一人群呈現出的「長期化和大齡化」趨勢，也使得對包括40歲以上人群在內進行更詳細調查成爲必不可少的工作。
此次調查於2015年12月實施。調查員訪問了5000戶有15至39歲成員的家庭，就本人及家人外出頻率、開始閉門不出的年齡及起因、持續時長等進行了詢問。
調查顯示，起始年齡中35～39歲占10.2%，較上次調查多出1倍。20～24歲也達到34.7%，上升了約13個百分點。起因除了「不上學」之外最多的便是「無法適應職場」，表明「隱蔽族」大多被就業或職場人際關係所困擾。
閉門不出的時間長度方面，以34.7%的「7年以上」居首，「3至7年」則占到40.8%，長期化趨勢凸顯。
(旺報)
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