勇夫護妻勒斃賊遭判有罪 許孟哲嘆：以後小偷來要倒茶嗎

男子何柏翰前年與孕妻返家，驚見張男躲在浴室並持有兇器，他為護妻上前阻擋張男，未料最後卻因將其扣頸在地過久導致對方窒息身亡，遭法院判刑。（圖／本報系資料照）

如果遇到小偷行竊，你會怎麼做？前年10月一名何姓男子與當時懷有8個月身孕的妻子返家，驚見47歲張姓男子躲在浴室，何男看見對方手持有兇器，深怕孕妻出事，於是上前阻擋並將其扣頸壓制在地，未料張男最後卻因窒息不幸過世，何男事後被依過失致死遭判刑，昨（6日）二審重新被判2月、得易科罰金6萬元、緩刑2年，此結果再次引發外界爭議，而藝人許孟哲也在臉書直呼不可思議。

許孟哲昨（6日）在臉書發表自己的看法。（圖／翻攝自許孟哲臉書）

何男於一審時被法官認定防衛過當，依過失致死罪判刑3月、緩刑2年，而死者張男家屬則指控何男下手兇殘，認為即使是小偷也不至於要被勒死，怒向其求償數百萬元，對於此結果何男相當不服，認為自己僅是正當防衛，上訴請求改判無罪，而昨高等法院宣讀二審判決結果，表示何男符合自首減刑條件，但仍被判刑2月徒刑得易科罰金6萬元、緩刑2年定讞。

當結果出爐後再次引發網友熱議，遇到歹徒究竟該做出何種反應成為話題，許孟哲也在臉書發表看法，直說：「每件事情都有因果關係，你被壓制因為你去別人家偷東西啊！不偷東西人家哪有那個機會跟動機去壓制你？」認為家屬的邏輯難以理解，對於法官的判決更是「不可思議」，讓他忍不住問道：「所以以後小偷來家裡需要倒杯茶給他怕他渴，幫他開冷氣怕他熱，搬完如果滿身汗再提供淋浴跟毛巾給小偷沖澡，最後離開的時候歡送他跟他說『如果還有什麼需要的歡迎再來』嗎？

(中時電子報)