洗腎也能出國，楊帆遠常忘記自己是病人

選擇腹膜透析方式的洗腎患者楊帆遠，不時空限制，時常出國旅遊，更常常忘記自己其實是個病人。（林和生攝）

台灣素有「洗腎王國」之稱，統計洗腎人口超過6萬人，但鮮少患者選擇腹膜透析治療，屏東首家腹膜透析中心屏東基督教醫院就有病友現身說法，認為洗腎後與平日生活無異，包括出國、開會不受時空限制，深刻體會「讓生命轉個彎更增添色彩」。

屏基腎臟內科主任蕭善良表示，腹膜透析能保留殘餘腎功能，讓洗腎患者保有正常生活作息與品質，但儘管好處多多，礙於病人對醫院的依賴性，害怕自己操作不當，無法在家做好照顧，使得此類治療始終無法普及，以屏基推動腹膜透析16年來，僅有123位患者採用。

63歲從事房地產業的洗腎患者楊帆遠，6年前病發時曾參考各方意見，考量工作時間必須有較大彈性，所以選擇腹膜透析治療，僅需三餐飯後及睡前，耗時20分鐘自行動手洗腎，他也坦言習慣後「就跟飯後刷牙一樣」。

且患病後讓他更覺時間寶貴，一有空閒就與家人出國，走過絲路、去過土耳其、奧地利、捷克，「常常忘記自己是病人」；楊帆遠說，現在心境不一樣，甚至比以前更愉快，誰也想不到，轉個彎人生變得更精彩。

蕭善良強調，腹膜透析是一種連續性透析治療，每天大多數時間腹腔都有透析藥水，時時刻刻都在做透析，脫水速度慢，所以對血壓影響較緩和，更重要是不必每周三天到醫院，較不容易產生自己是病人的感受。

(中時)