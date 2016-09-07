廢博愛座？交部：不應因噎廢食
近日北一女到台師大視障生爭議，網路上興起「廢除博愛座」聲浪。有網友於國發會「公共政策網路參與平台」提案廢除博愛座，昨晚已通過門檻，目前有7508人連署。
交通部政務次長王國材今天回應，「不要因噎廢食」，認為日前爭議為少數個案，博愛座本身為「優先座」，目前包括停車位、電梯均朝設計身障、懷孕車位方向前進。
王國材強調，優先座精神為社會進步象徵，讓有需要的人找位更容易；一旦取消將讓有需要的人與一般乘客壓力都很大，必須期待讓座、隨時注意周遭，取消問題恐更嚴重。
他說，雖然成案，但議題仍需各界討論，就交通部立場而言，公共運輸禮讓文化逐漸成形「滿好的」，博愛座至少就目前仍應繼續實施，也是國際趨勢，不應再走回頭路。
(中時)
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