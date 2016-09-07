瘦肉精零檢出 列入台中市自治條例
台中市議會國民黨團長期爭取「食的安全正義」！推動將瘦肉精零檢出納入自治條例，獲得市府的重視，衛生局將瘦肉精零檢出納入食品安全衛生管理自治條例中，增列第7條「本市豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素」，如有違反，增列第16條相關罰則；書記長楊正中說，這才叫「食的安全正義」！
楊正中指出，雖然目前中央法規已規定國產、進口豬肉都不能驗出瘦肉精，但若不先將瘦肉精零檢出納入自治條例，一切都是空話，一但中央法規因政治因素變更，將使台中市民也連帶暴露在瘦肉精的風險中。國民黨團長期推動將瘦肉精零檢出納入自治條例，讓民眾食的安全獲得進一步保障。
市議員蘇柏興說，台中市食品安全衛生管理自治條例今年5月通過，內容未臻完善，但推動瘦肉精零檢出入法刻不容緩，國民黨團議員對此責無旁貸；經過長期的為民喉舌，終於獲得市府的重視
楊正中認為，台中市衛生局好不容易走到這一步，希望要以民眾的健康為第一，未來就算中央法規變動，台中市衛生局也要堅持瘦肉精零檢出，肩負照顧台中市民健康的責任，絕不容民眾的健康遭到政治出賣！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。