瘦肉精零檢出 列入台中市自治條例

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台中市議會國民黨團長期推動提案瘦肉精零檢出，終於獲得市府的重視納入自治條例！（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團長期爭取「食的安全正義」！推動將瘦肉精零檢出納入自治條例，獲得市府的重視，衛生局將瘦肉精零檢出納入食品安全衛生管理自治條例中，增列第7條「本市豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素」，如有違反，增列第16條相關罰則；書記長楊正中說，這才叫「食的安全正義」！

楊正中指出，雖然目前中央法規已規定國產、進口豬肉都不能驗出瘦肉精，但若不先將瘦肉精零檢出納入自治條例，一切都是空話，一但中央法規因政治因素變更，將使台中市民也連帶暴露在瘦肉精的風險中。國民黨團長期推動將瘦肉精零檢出納入自治條例，讓民眾食的安全獲得進一步保障。

市議員蘇柏興說，台中市食品安全衛生管理自治條例今年5月通過，內容未臻完善，但推動瘦肉精零檢出入法刻不容緩，國民黨團議員對此責無旁貸；經過長期的為民喉舌，終於獲得市府的重視

楊正中認為，台中市衛生局好不容易走到這一步，希望要以民眾的健康為第一，未來就算中央法規變動，台中市衛生局也要堅持瘦肉精零檢出，肩負照顧台中市民健康的責任，絕不容民眾的健康遭到政治出賣！

(中時)