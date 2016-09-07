夏天別買飲料 省下一張東京來回機票
根據調查，全台有超過262萬的民眾，每天買瓶裝飲品，一個夏天就多出3萬公噸的塑膠垃圾，平均每人夏天花在瓶裝飲品的費用，都能買張廉航台北東京來回機票！專家建議消費者，選擇有淨水功能的隨身水瓶，做環保又能兼顧健康。
根據「國人夏日飲品消費和寶特瓶使用行為」調查，結果發現，有高達4成，相當於全台超過262萬的民眾，每天至少購買1瓶以上瓶裝飲品解渴，推估一個夏天會製造3萬公噸的塑膠垃圾，而平均每人夏天花在瓶裝飲品的費用為9180元，幾乎可以買一張廉價航空台北東京的來回機票。
調查指出，民眾對於使用寶特瓶也有錯誤觀念，有8成6有重覆使用寶特瓶裝水喝的習慣，也有超過6成5的受訪者，會將寶特瓶放置於高溫環境後飲用，高達8成受訪者不知道寶特瓶超過60度就會開始釋出有毒物質，以健康角度來看堪慮。
醫師林青穀提出飲水三原則，第一，選擇優質飲用水，能過濾氯、鉛等污染物，但可保留礦物質的淨水設備，第二，減少購買使用寶特瓶，塑膠需要300年才能分解，高溫曝曬更可能釋放致癌因子；最重要的是少喝飲料，選擇有淨水功能的隨身水瓶，適時地補充水分，才能保持健康。
(中時)
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