復興航空哩程換點數 活化哩程兌換小確幸

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復興航空加入東森集團的得易Ponta紅利積點平台。圖：興航提供

興航1500哩換4000點，活化哩程，兌換小確幸。左起東森整合行銷總經理宋湘嵐、興航公關行銷副總經理陳逸潔、行銷協理吳淑娟。圖：興航提供

飛行哩程加值換好禮！復興航空今天（7日）宣布，正式加入東森集團的得易Ponta紅利積點平台，提供龍騰飛行俱樂部會員專屬的哩程換點數服務，歡慶正式上線，9月9日起，累積1500哩（相當於桃園-北海道單程航程）能換4000點，可兌換７杯便利商店中杯熱美式，多賺一星期咖啡。

復興航空發言人兼行銷副總經理陳逸潔說，透過得易Ponta大平台，提供龍騰會員酬賓禮更多樣選擇，隨「點數經濟」時代來臨，9月9日起提供會員轉點服務，讓少數哩程活化，積點兌換生活中小確幸；9月9日到12月9日期間再推出加碼活動，只要是得易Ponta全新會員、並使用復興航空哩程轉換成得易Ponta點數，另加贈100點。

陳逸潔、一卡通董事長施勝耀與總經理張修齊、得易Ponta總經理宋湘嵐今天共同出席得易Ponta中秋媒體餐敘，在不景氣時代，要向消費者傳達，不論空中或陸上運輸消費，都能輕鬆累點兌獎。

為讓會員放心出國血拚，復興航空指出，到明年1月22日前，龍騰飛行俱樂部會員還可享有託運「加量不加價」的優惠，會員搭程興航國際、兩岸航線，行李託運免費增加10公斤，商務艙從30公斤增為40公斤、經濟艙原20公斤增為30公斤。

加入龍騰飛行俱樂部會員相當簡單，消費者可上興航龍騰飛行俱樂部專區網站填寫個人資料即申請完成，會員搭乘興航自營航班，即可獲得飛行哩程，個人哩程可兌換機票、座艙升等、五星級住宿餐飲券、電信商品和興航獨家禮品等多樣酬賓禮。

(工商)