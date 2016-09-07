華航諾富特西餐廳重開幕 提升桃園觀光
桃園市長鄭文燦今天參加華航諾富特飯店的「品坊西餐廳」重新開幕活動，他說，西餐廳將成為諾富特飯店特色餐廳，更能吸引旅客留宿，成為桃園城市亮點。
桃園市長鄭文燦今天出席「Five New at Novotel」媒體記者會，他表示，今天是華航諾富特飯店的「品坊西餐廳」重新開張，結合「Deli法式烘焙坊」及「Nespresso咖啡」，利用新鮮食材推出特色日式料理，而用餐環境也很流行別緻，具有豐富魅力。
他說，華航諾富特飯店位於桃園機場園區內，鄰近機場捷運A14第三航廈站及A14a機場旅館站，未來通車後，往返飯店、高鐵桃園站與機場將更加便利，也讓旅客方便體驗飯店魅力。
鄭文燦也說，華航諾富特飯店過去與市府進行多項合作，包括邀請弱勢兒童體驗擔任空服員，並享用空中餐點；「夏日歷險記」活動，則推出泰雅小旅行，能體驗泰雅族部落文化、北橫優美景觀等，都相當有意義。1050907
(中央社)
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