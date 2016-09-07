潘文忠：學費審查邀學生參與 公開透明

我要評比

教育部長潘文忠今天表示，大專學費制度的調整，比照520後新政府對課綱的模式，將邀相關學生代表參與討論，朝向公開透明。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會中致詞強調，擴大參與和資訊公開是開放政府的基本條件，「只有開放的政府，才是廉能的政府。」

潘文忠表示，課綱審查過去不為外界所知，新政府上台後，盡量透過公開方式讓各界瞭解，包括增加學生代表。

同樣與學生切身相關的大專學費議題，潘文忠也將邀請學生代表討論，他今年在部務會報上承諾，明年學費審查，不只是參與會議成員公開，審查過程也要朝向公開透明。

潘文忠也呼籲有意願調整學費的大專，在校內溝通時，就應讓學生參與，做好財務公開，並告知調漲學費後多出的經費，要運用在哪些方面。

潘文忠特別以本月4日舉辦的青年政策論壇全國會議，就是做到完全開放，包括總統蔡英文、行政院長林全等人，都要現場接受提問，並透過網路直播，讓更多青年都能關注。1050907

(中央社)