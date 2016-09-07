網友稱撿到國軍步槍 警：廢棄BB槍

我要評比

宜蘭縣1名林姓網友今天在臉書發文並附上照片，自稱在冬山鄉撿到一把國軍步槍。經軍警鑑識後，認定只是沒有殺傷力的廢棄BB槍，結束一場虛驚。

林姓網友在個人臉書自稱，他撿到一把國軍步槍，照片打卡地點就在冬山鄉八寶村，步槍旁還有黑色手提包。由於步槍外型仿真，驚動軍警先後鑑定。

警方說，這把只是沒有殺傷力的廢棄BB槍。1050907

(中央社)