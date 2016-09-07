警副分局長猝逝 朱立倫：從優撫卹

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新北市警局金山分局副分局長郭俊哲昨天因公死亡，市長朱立倫今天前往台北市上香弔唁並慰問家屬，承諾一定會從優撫卹。

朱立倫中午在新北市警局長胡木源、督察長江振茂、金山警分局長張錦成等人陪同下，前往台北市慰問家屬，並致贈慰問金新台幣5萬元，胡木源也致贈3萬元。

朱立倫表示，市府將成立治喪委員會及發動募捐等協助治喪事宜，也盼警察同仁在工作之餘能多從事正當休閒活動，並隨時注意身體狀況，才能有更多機會維護社會治安和服務大眾。

郭俊哲昨天上午8時搭公務車，參加由警政署在新北市政府警察局舉辦的裝備檢查會議，上午11時30分，回程行經基隆市安樂區基金三路加油站時，因尿急下車小解，返回車內就座後突然陷入昏迷，經送醫急救後宣告不治。1050907

(中央社)