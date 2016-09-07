逢大雨必淹 南市沙加里巴百戶商家盼改善積水問題
台南市中西區沙加里巴商場屹立百餘年，自海安路興建地下街以來深受其害，20年來每逢大雨天，大水宣洩不及加上路面積水倒灌，百戶商家總是忙著搬貨，6日台南豪大雨，積怨已久的商家情緒爆發，水利局承諾將擇日會勘，尋求解決之道。
沙加里巴商場成立於日據時代，已屬老舊社區，至今實際經營的商家仍約有100戶，多數以服飾中盤商為主，商場因地勢低窪，且排水措施不足，自20年前海安路興建地下街，每逢大雨必淹水，商家總在市場淹水前，提早將地面上的貨品搬至較高處。
水利局早已注意到沙加里巴商場的積水問題，討論後發現老舊商場內管路複雜，要作改善措施工程浩大，必須另找新的水路或者新方法解決，但改善措施一直懸而未決。
台南市6日、7日連續豪大雨，沙加里巴商場再度水淹至腳踝，會長潘森吉大嘆無奈，「大家光是來回搬動貨物，一天就搬了兩次。有種搬到筋疲力盡的感覺」。他認為大水宣洩不及與路面積水倒灌是商場淹水主因，建議海安路應該增建側溝。
中西區區長陳勝楠6日前往視察，知道是陳年問題，有感道路積水，總會退去，商場積水，卻令百姓蒙受損失，主動聯繫水利局。
台南市水利局雨水下水道工程科表示，台南市今年歷經6月豪雨、7月尼伯特颱風與6日的低氣壓豪雨警報，全市針對道路側溝不足與雨水下水道改善正分路段逐步檢討，將擇日與工務局人員一起前往中西區會勘。
(中時)
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