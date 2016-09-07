航港局籲請業者遵依報備運價協助貨主完成領貨 否則處分

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因應韓進海運公司8月31日向南韓首爾法院聲請破產，為維護航運秩序，交通部航港局籲請相關船舶運送業、海運承攬運送業、船務代理業及貨櫃集散站經營業等業者，應依報請航政機關備查之運價收費並放貨，非依法律程序不得隨意滯留貨物，影響進出口貿易正常進行，否則將予以處分。

航港局提醒各進出口商之貨主，若運費為預付者，應儘速舉證後領貨提櫃；若運費為到付者，應付清運價表之運費後領貨。針對未報請航政機關備查收取費用、擅自抬高收費或擾亂航運秩序之業者，航港局將依航業法調查處分。

韓進海運公司為韓國第一大貨櫃航運公司，但因海運業之營運狀況急遽惡化，該公司陷入嚴重之資金周轉困境，倘正式宣告破產，將對全球海運上下游相關產業鏈，產生極大之衝擊，航港局再次籲請業者遵循法規，攜手突破困境。

(工商)