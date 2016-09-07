中秋疏運 中彰投地區國道客運業者祭優惠

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為鼓勵民眾在中秋連假多搭乘大眾運輸，經交通部協調統聯、國光、和欣、阿羅哈等4大國道客運業者及台中、豐原等2家客運公司配合，中秋連假自15日起至18日止，中彰投地區將提供全天候至少85折的優惠票價，歡迎中部地區民眾多加利用。

臺中區監理所長李輝宏表示，中秋連假將啟動的旅客接駁疏運計畫，除連假期間提供國道客路線票價優惠措施，並協調各客運業者，在假期能預備多輛備援車輛，視候車人潮狀況機動加班疏運，為民眾提供最大運能服務。

有關各地區景點活動、交通疏導及公共運輸措施均公佈在交通部公路總局首頁「105年中秋節連續假期疏運」網頁專區，民眾可自行上網查詢，亦可透過交通部公路總局「iBus公路客運」網頁或手機APP程式查詢。

(中時)