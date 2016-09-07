解決台南淹水 陳亭妃：加速三爺溪排水整治

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接連2天強降雨，造成台南市永康、新豐及部分東區大淹水，台南市水利局直指瞬間豪大雨超過防洪排水容納標準，加上三爺溪排水系統尚未完成整治所致。立委陳亭妃今天除要求水利署加速辦理三爺溪排水整治拓寬計畫，也應支持市府呈報的河道浚深改善工程計畫預算。

陳亭妃表示，三爺溪集水範圍涵蓋仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區部分區域，集水面積廣達63平方公里；至於三爺溪排水系統長年淹水，主因是溪流坡度平緩容易淤積、通水斷面不足致使洪水漫溢；加上三爺溪排水幹線水位高漲，導致兩岸支分線排水排除不易，容易造成附近工業區及市區排水溝水量溢出而淹水。

陳亭妃說，為解決這些水患問題，市府提報的三爺溪排水整治拓寬計畫6.7億元，目前已納入水利署的流域綜合治水計畫，正在執行中。此外，市府還將研擬提報給水利署三爺溪浚深改善計畫，其中上游浚深計畫編列5.25億元、三爺溪支流太子廟中排浚深計畫編列1.4億元，進行河道浚深改善增加容納量。

陳亭妃強調，已正式要求水利署長王瑞德，必須針對三爺溪排水系統後續相關工程，以最快速度發包執行，讓三爺溪沿岸排水後續擴寬工程能加速完成；同時，也將全力向水利署爭取將近7億元的三爺溪浚深改善計畫預算。

(中時)