富邦正式進入職棒 跨足多項運動產業

富邦金董事長蔡明忠(中時資料照)

富邦金控旗下富邦育樂公司，今下午4點將與義大犀牛正式簽署合作備忘錄，等待交易完成後，正式接手義大球團，正式進軍中職，也代表義大犀牛經營4年正式走入歷史。

富邦金控董事長蔡明忠表示，很高興從義大手中接下球隊，義聯集團已創新的經營方式打造球隊，對職棒的投入與付出，大家有目共睹。

富邦長期支持台灣各項體育發展，從高爾夫球、籃球與馬拉松等，長期贊助的業餘台體富邦公牛隊，也已經邁入24年，近年來則是大力贊助少棒發展，如今即將進軍職棒，蔡明忠認為，結合集團的資源，以及長期在各項體育累積的經驗與熱情，一定可以為台灣棒球貢獻更多心力。

(中時電子報)