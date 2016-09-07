日股跌落3個月高點 日圓走堅拖累

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隨著日圓匯價勁升，重創出口股和銀行股，東京股市今天自3個月高點回跌，6個交易日來首次收低。

日經指數收盤跌0.41%，或69.54點，來到17012.44點。東證指數收盤挫0.23%，或3.05點，來到1349.53點。

彭博報導，在美國供應管理協會（ISM）公布的服務業指數意外降至6年低點，以及市場預期日本央行本月擴大寬鬆行動心理消退下，日圓兌美元升值1.4%。

三菱日聯國際投信（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.）首席策略師石金淳（Kiyoshi Ishigane）指出，「我們不能輕忽ISM數據差的事實。簡單來說，有這樣的經濟數據，（美國）9月要升息很難。在日本，日圓走堅，日股很難不跌。」（譯者：中央社劉淑琴）1050907

(中央社)