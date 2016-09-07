缺錢勒贖違停車主 2男被逮送辦
無業缺錢的蔡姓、林姓2名男子，異想天開地尾隨拖吊車後方，待違停汽車被拖走後，自行留下電話號碼，恐嚇車主交款取車，否則汽車將被解體，結果被逮送辦。
台南市8月30日、31日共發生3起疑似擄車勒贖案，1件在中西區，2件在東區，違停車主發現汽車不見，地面上卻留有恐嚇取車的電話號碼，要求車主付款新台幣3萬元至5萬元，所幸旁邊店家向車主證實汽車被拖吊車拖走，車主也向拖吊保管場求證，未受騙。
警方獲報後，以為是新的詐騙手法，立刻偵辦，調閱監視器，昨天逮捕有妨害風化前科的28歲蔡男，另名共犯25歲林男昨晚則在家人陪同下投案。
警方調查，蔡男、林男2人是軍中學長學弟的關係，無業缺錢，蔡男想出疑似擄車勒贖的手法，再找林男共同犯案，2人共騎1輛機車，尾隨在拖吊車後方，待違停汽車被拖車後，以松香水塗銷拖吊人員留下的粉筆字，再以自己粉筆留下勒贖的電話號碼。警方訊後依法送辦。1050907
(中央社)
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