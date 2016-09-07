日本73歲老翁 挑戰泳渡津輕海峽

日本73歲老翁富永俊夫（Toshio Tominaga）今天尋求創下最年長泳渡津輕海峽的紀錄。除了變幻莫測的海流，他還得面對水母螫刺的風險。

法新社報導，支持者表示，富永俊夫將花十多個小時泳渡位於本州與北海道間的津輕海峽，這個海峽因為海流強勁且難以預測，一般公認是世界上最難泳渡的海峽之一。

加油團團員守屋雅之（Masayuki Moriya，音譯）表示，津輕海峽最窄段寬度僅19.5公里，但富永將需游大約45公里，以便在對抗東向海流的同時，往北推進。

支持者在臉書表示，富永俊夫已於今天凌晨5時28分（台灣時間凌晨4時28分）下水。

根據世界開放式水域游泳協會（WOWSA），馬拉松游泳選手為完成「7海峽」（Oceans Seven）長泳挑戰，通常會嘗試征服津輕海峽，此外也會以英吉利海峽（English Channel）、直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）及其他4個海峽為挑戰目標。

美國游泳選手尤多文（David Yudovin）1990年時躲過鯊魚及水母夾擊，首度成功泳渡津輕海峽。2012年，61歲的美國婦人葛朗特-夏赫特（Pat Gallant-Charette）締造最年長泳渡津輕海峽的紀錄。

至於最年輕泳渡津輕海峽的紀錄，是上個月由18歲的日本女子游泳選手長谷川保乃加（Honoka Hasegawa，音譯）締造。1050907

(中央社)