新南向 黃志芳：高雄有條件當先鋒
總統府新南向辦公室主任黃志芳今天指出，高雄市有精緻農業、造船等產業，都可以成為和東南亞合作的機會、成為新南向的先鋒。
黃志芳陪同高雄市長陳菊及出席全球港灣城市論壇的越南峴港、海防市代表參觀中正國小越南母語教學，受訪時做上述表示。
高雄市在舉辦2016全球港灣城市論壇之前，陳菊就拜訪多個東南城市，同時這次也邀請10餘個東南亞國家出席論壇，希望增進交流及經驗分享，合作打造高雄市為新南向的基地。
陳菊還陪同峴港等城市代表參觀中正國小母語教學，也說明高雄市積極推展新南向政策，展現高雄市的企圖心。
黃志芳說，高雄市有好的發展條件，包括精緻農業、造船和石化產業等，他認為這些產業條件都可以做為和東南亞國家合作的機會。
他表示，外交部有10餘位外館館長被調回集訓，多為東南亞國家館長，要讓這些館長體認了解南部推動新南向的企圖心，讓館長也能聽到南部的心聲和需求。
黃志芳說，市府團隊也會和外館人員座談，溝通傳達高雄市的需求和期待。1050907
(中央社)
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