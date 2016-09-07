陸股偏軟 僅收升1點

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大陸股市今(7)日偏軟，滬指3,100點得而復失，收升僅1點，滬深兩市成交則增加5.3％至5,607億元人民幣（下同）。

上證指數輕微高開後穩步上揚，最多升約15點或0.48％，最高3,105點；不過，午後升幅逐步收窄，尾盤更一度回跌，最終收報3,091點，升1點或0.04％，成交2,071.62億元。

深成指輕微低開後回穩，最多升42點或0.39％，最高10,903點，但尾盤亦開始回跌，最終收報10,838點，跌22點或0.21％，成交3,535.32億元。

滬深300指數收報3,340點，跌1點或0.05％；而創業板指數收報2,212點，跌10點或0.49％。

分析指出，近期美國數據不樂觀，聯準會短期升息機會率降低，市場擔憂情緒有所紓緩，全球股市、大宗商品等風險資產輕微反彈。

(工商)