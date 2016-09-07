俄聯盟號完成太空人運送任務 成功返回地球

從太空站拍攝的聯合號，明顯看出分3部分，前端的軌道艙，中段返回艙，有太陽能板的服務艙。(圖/NASA)

負責運送國際太空站(ISS)人員交換的俄羅斯「聯合號TMA-20M」太空船成功完成任務，將3名太空人送回地球，安全降落在哈薩克平原上。這也是「聯合號TMA-M」太空船最後一趟任務，之後將由更新式的「聯合號MS」接替。

俄羅斯衛星網報導，3名太空人分別是2位俄籍的阿列克謝∙奧夫奇寧、奧列格∙斯克里波齊卡，以及一名美國太空人傑夫∙威廉斯平安的送回地球，在哈薩克當地時間凌晨4時13分著陸。如此一來，在國際太空站上還有3名太空人，分別是阿納托利∙伊萬尼申（俄羅斯）、大西卓哉（日本）和凱瑟琳∙魯賓斯（美國）在服勤當中，等待下回的接替。

美國太空梭與聯合號的大小比較圖。太空梭體積大，航行時間長，可執行多樣化任務，性能無疑是較為優異，但更複雜的構造使得它發射成本昂貴，還造成兩次重大事故。而構造簡單，成本便宜的聯合號反而使用50年至今。兩者孰優孰劣實難判斷。(圖/NASA)

俄羅斯聯合號太空船(Soyuz spacecraft)是歷史最悠久的載人太空船，基本分成三部分：分三部分：軌道艙、返回艙、服務艙，為了減少出錯，設計簡單可靠，從1966年完成定型以來，基本設計就沒有什麼明顯改變，至今己歷時50年。雖然外型與基本結構沒變，不過內部的電子設備都有更新，因此才有許多改良型號。

在2011年美國將太空梭(Space Shuttle)除役之後，聯合號就成為進出太空站的唯一交通工具。至少在Space X的獵鷹重型火箭(Falcon heavy)與飛龍號(Dragon)太空船完成研發前會是如此。

(中時電子報)