東盟峰會談南海問題 白宮：不期待峰會提及海牙仲裁
第28屆東盟峰會9月6日正式在寮國首都萬象舉行，各國預計將在峰會結束時發表一份聯合聲明。不過，有媒體表示，目前看到的東盟主席國聲明草案中，並沒有提及海牙國際仲裁庭就南海爭端做出的裁決。美國白宮副國安顧問羅茲(Ben Rhodes) 說，美國認為這個問題應該是東盟與東盟峰會議程的一部分，但是鑒於不同國家對仲裁案存在的諸多不同看法，美國並不期待峰會提及這個問題。
美國之音7日報導，按慣例，東盟相關峰會在結束時會發表主席聲明或是聯合公報，但是日前透露出來的主席聲明草案雖然對圍繞南海的近期局勢表示「嚴重關切」，但是並沒有提及基本上否定了大陸的九段線法律依據的國際仲裁。
報導指出，陪同歐巴馬總統出席峰會的白宮官員、白宮副國安顧問羅茲在寮國接受採訪時表示，他還沒有看到這個草案，所以無法評論。不過，他認為，東盟與東亞峰會應該討論海牙仲裁庭的裁決。
羅茲表示，「對於仲裁庭的裁決，我們鼓勵各個國家做出支持這個裁決的聲明；但是，鑒於東亞峰會對此存在的不同看法，美方並沒有什麼期待。但我們將發表自己的聲明，我們也鼓勵其他國家發表支持這個裁決的聲明。」
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。