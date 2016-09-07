東盟峰會談南海問題 白宮：不期待峰會提及海牙仲裁

第28屆東盟峰會9月6日正式在寮國首都萬象舉行，各國預計將在峰會結束時發表一份聯合聲明。不過，有媒體表示，目前看到的東盟主席國聲明草案中，並沒有提及海牙國際仲裁庭就南海爭端做出的裁決。美國白宮副國安顧問羅茲(Ben Rhodes) 說，美國認為這個問題應該是東盟與東盟峰會議程的一部分，但是鑒於不同國家對仲裁案存在的諸多不同看法，美國並不期待峰會提及這個問題。

美國之音7日報導，按慣例，東盟相關峰會在結束時會發表主席聲明或是聯合公報，但是日前透露出來的主席聲明草案雖然對圍繞南海的近期局勢表示「嚴重關切」，但是並沒有提及基本上否定了大陸的九段線法律依據的國際仲裁。

報導指出，陪同歐巴馬總統出席峰會的白宮官員、白宮副國安顧問羅茲在寮國接受採訪時表示，他還沒有看到這個草案，所以無法評論。不過，他認為，東盟與東亞峰會應該討論海牙仲裁庭的裁決。

羅茲表示，「對於仲裁庭的裁決，我們鼓勵各個國家做出支持這個裁決的聲明；但是，鑒於東亞峰會對此存在的不同看法，美方並沒有什麼期待。但我們將發表自己的聲明，我們也鼓勵其他國家發表支持這個裁決的聲明。」

(旺報)