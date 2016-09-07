名嘴驚爆 林志玲言承旭「從沒分開過」

林志玲、言承旭感情世界讓外界霧裡看花。(取自林志玲微博)

許聖梅稱林志玲、言承旭從未分手。(取自全明星探微博)

林志玲近來被爆與舊愛言承旭「一家親」，經紀人閻柔怡也開始幫忙言承旭打理演藝事務，也讓外界期盼兩人能再度復合，但日前名嘴許聖梅就驚爆，其實林志玲、言承旭從來沒分開過，會不會突然閃婚，還是未知數。

言承旭與林志玲情牽14年，感情始終讓外界霧裡看花，但許聖梅日前接受大陸媒體採訪，就直言「我相信兩人沒分手」，稱林志玲、言承旭感情變淡是因對事業、未來規劃不一樣，直到林志玲大連摔馬，言承旭探班後，感情再度回溫，但隨著彼此事業越來越忙碌，兩人又漸行漸遠，之後林志玲前往大陸發展那幾年，與言承旭感情進入冰河期。

現在林志玲、言承旭成為同門師姐弟，有無可能如舒淇、馮德倫般繞了20年，戀情開花結果？雖然大家都很期待，許聖梅就說：「據我了解，機率也不是很高，但是因為畢竟兩個人從來沒分開過，所以有沒有可能有催化劑讓兩人突然閃婚，這也是一個未知數。」

(中時電子報)