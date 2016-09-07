昇恆昌華麗中秋禮盒，洋溢在地人文關懷

昇恆昌監製全台唯一米鳳梨酥，以米胚芽及海洋深層原液注入健康概念。（昇恆昌提供）

昇恆昌與百年老店郭元益合作，推出金水古月中秋禮盒。（昇恆昌提供）

台灣免稅業第1品牌昇恆昌免稅商店與國內百年糕餅大廠郭元益合作，推出廣受歡迎的「金水古月」中秋禮盒，並與台東關山地區小農及親水軒烘培坊合作，共同開發全台首創的「米藏鳳梨酥」，與鄉親分享月圓人團圓的應景美食。

昇恆昌指出，該免稅商店連續3年推出「金水古月」中秋禮盒，精緻典雅的包裝及月餅綿滑細緻的口感，頗受兩岸旅客好評。取名「金水古月」的原因，一為金水古月即是金湖兩字的拆寫，取昇恆昌近年於金門成立的金湖廣場及金湖大飯店的涵義；二來金水即是台灣話「美麗」的意思，而明亮的月圓象徵未來的前程，蘊含深厚誠摯的祝福。

今年昇恆昌「金水古月」中秋禮盒與國內百年糕餅大廠郭元益合作，嚴選台灣在地食材，以傳統製法手工烘培，經典廣式及招牌酥皮月餅完美呈現。

「金水古月」中秋禮盒的外盒設計是沉穩、內斂的暗紫色，奢華古典風甫推出即受到消費者歡迎，搭配昇恆昌嚴選的台灣茶葉，在享受餅香滑順口感的同時，也能品嘗台灣好茶的醇厚香氣。

另外，昇恆昌也與台東關山知名糕餅烘培坊親水軒合作，結合台東在地小農生產的純淨好米，以米胚芽萃取及海洋深層水製作口感獨特的餅皮，配合同樣來自台東的土鳳梨，開發出全台唯一，融合健康養生概念、酸甜香醇口感的米鳳梨酥。

(中時)