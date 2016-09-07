大陸地方債前8個月發行量高達4.8兆元
證券日報報導，綜合統計數據顯示，今年前8個月地方債發行規模約為4.8兆元人民幣（下同），超過去年全年3.8兆元的總發行量。機構預計，今年全年地方新增債及置換債總額將超過6兆元，而今年接下來4個月僅剩1兆多的置換債券額度。
今年全國人大批准新增地方政府債務限額1.18兆元。6月份財政部預算司副司長王克冰表示，今年地方政府置換債券額度為5兆。合計算來今年全年新增地方債和置換債總額上限為6.18兆元。
據新華網，中國財政部部長樓繼偉日前給出的數據顯示，截至今年7月底，已發行地方政府債券3.97兆元。其中，新增債券1.01兆元，置換債券2.96兆元。
民生證券研究院最新數據顯示，8月份地方政府債券共發行0.84兆元，其中新增債券0.13兆元，置換債券0.71兆元。按此計算，今年前8個月份，地方債發行規模約為4.81兆元，其中新增債券1.14兆元，置換債券3.67兆元。
也就是說，地方債增量額度已基本用盡，今年接下來的4個月僅剩1兆多的置換債券額度。
樓繼偉表示，下一步將實施積極的財政政策，但預算內的空間或的確有限。不僅上半年財政收支已經出現了赤字，新增債券額度也面臨用罄。由此引發市場對於政府預算內的財政空間或相對有限的擔憂。
(工商)
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