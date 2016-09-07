二行程機車汰換補助踴躍，中市府加速審核

台中市推動二行程機車汰換補助踴躍，環保局增派人力加速審核。（盧金足攝）

台中市推動二行程機車汰換補助及稽查措施，為加速審核程序，環保局已增派人力加速審件及案件核銷速度，明年計畫再推出線上申請，讓民眾可透過網路送件，提升審件效率；環保局表示，預計明年可淘汰3萬5000輛二行程機車，新增1000輛電動機車，減少細懸浮微粒(PM2.5)年排放量約13公噸，維護空氣品質。

環保局指出，二行程機車屬高汙染車輛，根據機車定檢站檢測數據顯示，二行程機車的碳氫化合物是四行程機車的18倍，一氧化碳是四行程的3倍，細懸浮微粒(PM2.5)的排放係數更是四行程機車的5倍，環保署已自民國93年起規定停產。

為減少二行程機車數量，市府推動補助與稽查措施，除環保署預算補助外，今年度更配合台中市發展低碳城市自治條例加碼補助編列957萬元，成功讓台中市二行程機車數量從103年30萬2,463輛，降至今年6月底22萬餘輛。明年度更將爭取編列7100萬元預算，加速全面汰舊換新。

由於環保署即將於108年底停止二行程機車補貼政策，近期申請案件踴躍，目前受理純淘汰二行程機車已逾1萬7500件；汰舊換新至今年8月底止已超過2800件，相較去年1400件大幅提升。對此，環保局已增派人力加速審件及案件核銷速度，明年度計畫再推出線上申請，讓民眾可透過網路送件，提升審件效率。

(中時)