民進黨：解決不當黨產無關藍綠 也不是鬥爭
國民黨文傳會6日召開記者會指控民進黨在台北市建國北路的舊黨部大樓，過去也有國民黨黨產經費挹注，並稱「民進黨中央黨部也可以稱為國民黨的附隨組織」；對此，民進黨發言人王閔生7日表示，不當黨產問題的解決，無關藍綠，更不是鬥爭，而是健全政黨發展，讓民主更成熟的轉型正義工程。
王閔生表示，「如果國民黨有需要，我們非常願意主動分享長年以來推動小額募款制度的成功經驗，讓政黨競爭環境更加健全。」
王閔生也說，過去8年，民進黨在小額募款推動上的成功經驗，各界有目共睹，不僅證明這樣的制度在財務得以支應政黨事務的推動與發展，對於公共參與的強化與民主政治的品質，更有正面的提升。
他也呼籲國民黨，在社會普遍期待不當黨產問題應該解決的這個時刻，應思考把比較多的心力放在類似的制度改革上。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。