民進黨：解決不當黨產無關藍綠 也不是鬥爭

國民黨文傳會6日召開記者會指控民進黨在台北市建國北路的舊黨部大樓，過去也有國民黨黨產經費挹注，並稱「民進黨中央黨部也可以稱為國民黨的附隨組織」；對此，民進黨發言人王閔生7日表示，不當黨產問題的解決，無關藍綠，更不是鬥爭，而是健全政黨發展，讓民主更成熟的轉型正義工程。

王閔生表示，「如果國民黨有需要，我們非常願意主動分享長年以來推動小額募款制度的成功經驗，讓政黨競爭環境更加健全。」

王閔生也說，過去8年，民進黨在小額募款推動上的成功經驗，各界有目共睹，不僅證明這樣的制度在財務得以支應政黨事務的推動與發展，對於公共參與的強化與民主政治的品質，更有正面的提升。

他也呼籲國民黨，在社會普遍期待不當黨產問題應該解決的這個時刻，應思考把比較多的心力放在類似的制度改革上。

(旺報)