大陸8月外匯存底降至年內新低

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新浪財經報導，中國人民銀行（大陸央行）今（6）日公布，中國8月外匯存底為3.19兆美元，比上月下降158.9億美元，創年內新低。

以SDR計價，8月外匯存底為2.28兆SDR，比上月下降129.81億SDR。而8月的黃金儲備為771.75億美元，比上月下降17.15億美元。

(工商)