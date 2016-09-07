道路人孔蓋遍佈 民眾譏像騎水上摩托車

我要評比

台中市議員楊典忠指出，台中沙鹿中山路與長春路短短一個路口，路面竟遍佈23個人孔蓋，騎車遇到人孔蓋，機車顛簸彷如飄起來，民眾形容就像騎水上摩托車。中央社記者趙麗妍攝 105年9月7日

台中沙鹿中山路與長春路短短一個路口，路面竟遍佈23個人孔蓋，騎車遇到人孔蓋，機車顛簸彷如飄起來，民眾形容就像騎水上摩托車。

沙鹿陸橋現正進行重建施工，來往港區之間，長春路成為民眾的主要替代道路，李先生指出，每天上班騎車都要沿著沙鹿中山路騎到台灣大道，但中山路與長春路口的人孔蓋多到有點誇張，騎車就像騎水上摩托車，機車騎過人孔蓋就會飄起來。

李先生表示，政府要民眾為了重大建設行駛替代道路，至少應該維持替代道路的路平燈亮，結果要民眾騎這種人孔蓋道路，簡直在考驗騎士們的技術。

蔡先生表示，市府推路平政策也要重視海線地區，這麼重要的道路、每天車子來往這麼多，這個路口更需要路平才對。

台中市議員楊典忠指出，從下長春路橋後到中山路口，單就一個路口周邊就有23個人孔蓋，有電力、通訊寬頻、樁位、下水道等。

他表示，由於長春路是沙鹿陸橋施工的主要替代道路，來往港區車輛相當頻繁，市府不僅定期要巡檢該路口的路平狀況，發現人孔蓋問題立即通報改善，希望也儘速與管線業者協商處理這該路口20多個人孔的問題。

台中市建設局表示，沙鹿區中山路、長春路口為區管道路，坑洞部分會請沙鹿區公所加強巡查修補，路面老舊且多處管挖痕跡造成路況不佳部分，也會請區公所儘速評估路面重新刨補。

孔蓋周邊不平略為下陷者，將請管線公司改善，議請沙鹿區公所本權責追蹤，未來則會請管線單位評估孔蓋下地可行性，透過孔蓋下地減量方式力求道路平整。1050907

(中央社)