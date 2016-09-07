台灣國際青年大使團訪問約旦

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台灣國際青年大使團當地時間8月30日至9月3日訪問約旦，並在約旦胡笙國王癌症中心與敘利亞難童國民小學「古蘭經與科學研究學校」表演。（駐約旦代表處提供）中央社 105年9月7日

台灣國際青年大使團日前前往約旦訪問，並在胡笙文化中心表演，吸引許多觀眾前來觀賞，表演獲一致好評，成功展現台灣豐富多元文化內涵。

台灣國際青年大使團8月30日至9月3日順利完成約旦5天4夜交流與訪問。此行拜會國際與地方慈善組織如美慈組織（Mercy Corps）與約旦救援組織（Jordan Relief Organization）等，以增進對敘利亞難民問題的認識，同時了解中華民國政府在人道援助敘利亞難民的努力。

青年大使也於抵達次日在當地著名胡笙文化中心表演，現場吸引200多名觀眾前來觀賞，表演獲一致好評，成功展現台灣豐富多元文化內涵。

青訪團也拜會約旦胡笙國王癌症中心與敘利亞難童國民小學「古蘭經與科學研究學校」，透過逗趣表演與上百位癌童以及約250位敘利亞難童互動，氣氛融洽。

青年大使團一行29人順利完成約旦行程，圓滿達成國民外交任務，並加深與駐地政府間文化與青年交流。1050907

(中央社)