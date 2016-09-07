綠委質疑涉違法 中央社嚴正駁斥

民進黨立委王定宇等人今天質疑中央通訊社用考績逼記者跑業務、抽佣成數說法不一、佣金差額流向不明等，要求檢調、廉政署查明。中央社隨後也發布公開聲明駁斥相關質疑。

中央社發布聲明指出，中央社每年預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無所謂私設小金庫情事。有關立委指稱所謂佣金短少，籲請廉政署介入調查等情事，中央社至表歡迎，並盼早日揭穿抹黑，釐清事實。

民進黨立委王定宇、蔡易餘、何欣純今天在立法院召開記者會提出3點質疑，中央社是國家通訊社，是否用考績逼記者跑業務？國家通訊社竟容許因業務需要的稿件上版面？中央通訊社產品行銷獎勵辦法規定，非事業部門的獎金上限為成案金額20%，攸關兩成業務佣金到底是兩成還是三成？

王定宇說，記者實得一成業務佣金，其餘佣金流向何處？得到佣金的記者都由總社直接撥款入帳，這個部分未見領據也未呈現在財報中？

王定宇請廉政署立即展開調查，檢察官也應主動了解佣金差額流向，他說這已違反國家預算編列原則，已不是道德問題而是法律問題。

王定宇並指中央社董事長陳國祥公然說謊、逼記者跑業務、佣金流向不明，行政院長林全可根據組織辦法撤換董事長，董事會也應該根據組織章程撤換社長樊祥麟。

何欣純表示，中央社回覆立委的說法指出「適當獎金是社長考量成本多寡核發」，獎金需考量成案原因、扣除直接成本綜合評估核發，上限不超過成案金額10%，請問是社長一人決定成本多寡嗎？直接成本如何評估出來？中間所牽涉的利益關係才是大哉問，檢調與廉政署應查明。

何欣純說，預算書沒看到相關預算編列情形，一定涉及違法；中央社扭曲畸形的發展，不尊重新聞專業，從2012年至今，新聞部總計有106位離職，國外駐點減少20%以上的人力，削弱本身的新聞專業而去發展業配。

中央社發布聲明嚴正駁斥立委指控，強調為求永續經營發展，第3屆董事會(現為第7屆)於民國92年通過產品行銷辦法，所有同仁皆可參與行銷各項產品，惟自籌收入主要是由業務部門同仁專責規劃處理，非事業部門同仁依個人意願從旁協助，絕無強制或要求非事業部門同仁承擔業績配額，亦未課以任何營收責任。

中央社並在聲明中質疑，所謂以口頭方式要求地方記者必須招攬廣告，並列入年終考績等情事，不知從何而來？

聲明表示，中央社同仁行銷社內各項產品，給予成案價格20%上限之獎金作為鼓勵。一般業界訂定之業務獎金比例20%者，多屬底薪抽佣制，中央社同仁為全薪制，且主要業務工作仍由業務部門執行，非事業部門僅從旁協助，故獎金須考量成案原因、過程及金額，並扣除直接成本後，綜合評估核發，比例上限不超過成案金額之10%為度。

中央社表示，此一機制行之多年，非業務部門同仁協助推廣業務，都按此運作，何來佣金20%變10%，10%佣金不知去向之說？

聲明指出，對於非事業部門同仁之協助，使中央社度過難關、平衡收支，社內莫不感念在心。衡酌營運之狀況，中央社決定自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。

中央社表示，惟任何質疑，俱應查證屬實，絕非率爾論斷，隨意指摘，如此不僅會造成誤導，恐也難以服眾。倘有歪曲事實，刻意汙衊，中央社自當循法律途徑，捍衛應有權益。1050907

(中央社)