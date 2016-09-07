中央社對立委記者會相關說法之嚴正聲明

中央通訊社今天表示，有關立委指稱中央社記者被迫違反新聞專業倫理，兼差招攬廣告，甚至短發業務佣金等說法，絕非事實，並歡迎廉政署介入調查，揭穿抹黑，還中央社公道。

中央社強調，該社預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無所謂私設小金庫情事。

對於立委未向中央社查證，逕據不實資料即予指摘，有如烏龍爆料，中央社至表遺憾。中央社強調，任何質疑俱應本諸事實，否則難以服眾，倘有刻意汙衊，將循法律途徑，捍衛應有權益。

中央社聲明全文如下：

一、本社雖為國家通訊社、公有媒體，但性質上仍為新聞媒體，與其他民營媒體相似，仍需在媒體市場營運，確保收支平衡。近5年來，本社每年預算規模都在5億6、7千萬餘元左右，政府補助約2億9千萬餘元，其餘經費皆須自籌。由於媒體市場競爭激烈，經營開展不易，加以民國85年改制時，未結算同仁年資，本社人事費用與退休儲備需求龐大，財務負荷至為沉重。

民國101年之前，營運端賴B2B模式，即以傳統媒體客戶為主。鑒於傳統媒體營運日趨艱困，嚴重影響本社自籌收入，101年之後強化B2C營運模式，包括建置網站、開拓廣告、電子商務及異業合作等，以拓展新聞本業之外的收入。

這種雙引擎的營運模式，不僅維持本社財務收支平衡，同時也促使本社在服務媒體客戶之同時，也能走向「數位化、市場化」，為閱聽大眾提供新聞訊息，符合現今媒體發展的走向，確保本社能永續經營。

二、為求永續經營發展，本社第3屆董事會(現為第7屆)於民國92年通過產品行銷辦法，所有同仁皆可參與行銷各項產品，惟自籌收入主要是由業務部門同仁專責規劃處理，非事業部門同仁依個人意願從旁協助，絕無強制或要求非事業部門同仁承擔業績配額，亦未課以任何營收責任。

所謂以口頭方式要求地方記者必須招攬廣告，並列入年終考績等情事，不知從何而來？

依據該辦法，同仁行銷本社各項產品，給予成案價格20%上限之獎金作為鼓勵。一般業界訂定之業務獎金比例20%者，多屬底薪抽佣制，本社同仁為全薪制，且主要業務工作仍由業務部門執行，非事業部門僅從旁協助，故獎金須考量成案原因、過程及金額，並扣除直接成本後，綜合評估核發，比例上限不超過成案金額之10%為度。

此一機制行之多年，非業務部門同仁協助推廣業務，都按此運作，何來佣金20%變10%，10%佣金不知去向之說？

對於非事業部門同仁之協助，使本社度過難關、平衡收支，社內莫不感念在心。衡酌營運之狀況，本社決定，自105年9月1日起，不再請記者協助業務部門推廣業務。

三、本社實施雙引擎營運模式，其重點為兼顧媒體客戶付費使用本社各類產品之權益，與滿足閱聽大眾從網站(含次網頁、手機App)等免費接收新聞資訊之需求，對新聞產品之提供採取分流機制，如新聞稿件100%供應媒體客戶，網站(含次網頁、手機App)等只使用75%。

為增進網站(含次網業、手機App)等營運，本社積極與國際重要媒體互換新聞，擴大提供各類資訊，包括即時新聞、重大新聞、當日新聞話題、社群新聞、娛樂、運動及生活類新聞等，頁面公開，欄目清楚。

本社開拓各項業務，首重媒體社會責任，新聞不走羶色腥，也釐清與廣告分際。提供給媒體客戶的各項新聞產品，嚴守新聞專業，絕不夾帶廣告；建置網站(含次網頁、手機App)等則是營運平台，讓各界免費閱覽新聞資訊，並開放付費刊載各類廣告，以增加營收，廣告內容必須符合相關法令、公序良俗。何來所謂3成版面保留給「業配文」，新聞公然「置入性行銷」等情事？

四、本社為我國唯一的國際通訊社，也是國際知名的通訊社，在全球各地派駐眾多記者，提供第一手的國際新聞供國內媒體客戶使用。惟駐外支出龐大，駐點更要顧及人選是否符合需求、駐在國環境是否適合等因素，本社除維持一定國外駐點之外，也另尋他途提升國際新聞的質量。

從民國101年起，本社積極與日本共同社、蒙古蒙通社、葡萄牙露莎社、土耳其吉漢社、安那杜魯社、印尼安塔拉通訊社等結盟或深化合作，互換各項新聞產品，使本社新聞報導延伸至國外。近3年來，新媒體崛起甚速，網路無遠弗屆，加以行動載具App勃興，無線傳輸快捷，早已突破國界籓籬。有鑑於此，本社全力投入新媒體，改進外文網站、增進智慧型手機 App之內容與時效，期使傳播範圍更為廣泛。

五、五、本社每年預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，加以任何營運都要符合相關法令規定，收支由會計出納分司其職，一切流向也有帳目可稽，何來所謂私設小金庫情事？有關立委指稱所謂佣金短少，籲請廉政署介入調查等情事，本社至表歡迎，並盼早日揭穿抹黑，釐清事實，還我公道。

本社身為新聞媒體，有關新聞報導與營運作為，各界應給予尊重與支持，以維護新聞專業與媒體自主的地位。對於各界指正，本社一向重視，並虛心檢討，力求精進。惟任何質疑，俱應查證屬實，絕非率爾論斷，隨意指摘，如此不僅會造成誤導，恐也難以服眾。倘有歪曲事實，刻意汙衊，本社自當循法律途徑，捍衛應有權益。1050907

(中央社)