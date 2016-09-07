杜特蒂歐巴馬晚宴比鄰坐 互動成焦點
冤家路窄？第28、29屆東南亞國家協會領袖峰會歡迎晚宴今晚登場，菲律賓總統杜特蒂將分別與美國總統歐巴馬及聯合國秘書長潘基文比鄰而坐，3人互動引起外界關注。
東協領袖峰會昨天正式開幕，今晚的歡迎晚宴，馬拉坎南宮官員表示，根據大會安排，杜特蒂就坐在歐巴馬旁邊，另一旁則是潘基文。
這也將是杜特蒂首次與歐巴馬與潘基文面對面談話的機會。
杜特蒂5日下午從家鄉納卯市啟程出席峰會，由於媒體報導稱歐巴馬將質問菲國掃毒行動違反人權，因此杜特蒂在行前記者會上重砲反擊美國人權紀錄，情緒激動時甚至飆出髒話。
美國白宮隨後宣布，歐巴馬取消原訂與杜特蒂舉行的雙邊會議。
另方面，同樣是為了杜特蒂政府強力掃毒引起的法外殺戮爭議，受到潘基文及聯合國人權相關專員的抨擊，杜特蒂怒斥聯合國干涉菲國主權，揚言退出聯合國。
坐在2個「冤家」中間，杜特蒂屆時是否會被夾擊？情緒是否又會爆走，意外成為媒體捕捉的焦點。
杜特蒂於6月30日正式就任總統，此前他擔任納卯市長20餘年，也曾當選過納卯市的眾議員及副市長等職位。
這是他第1次出國參加國際會議。1050907
(中央社)
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