政院：兆豐銀董事全面改派近日完成
行政院今天下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第3次會議，財政部在會中表示，兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派也正在進行。
行政院發言人童振源下午出面轉述，會議由小組召集人、副院長林錫耀主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外，也邀請台灣銀行及彰化銀行的總稽核與會，以在討論過程，就稽核控管的實務運作情形及經驗，提供督導小組參考。
另外，會議也邀請甫上任的兆豐金董事長張兆順列席，向督導小組報告就任董事長後的整頓與革新相關作為。
童振源表示，財政部表示兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派也在進行，本次兆豐銀行董事改派，除勞工董事將尊重工會外，兆豐銀獨立董事部分也將依規定，待兆豐金控董事會改組後進行後續處理。
他表示，至於提起民事訴訟求償部分，金管會表示財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心已於9月5日以股東身分致函兆豐金控的3名獨立董事，提醒其依法行使監察人職權；財政部則將待調查告一段落，具體事實及證據明確後，即要求兆豐銀行依循司法程序，對有責的董事進行追償。
前次會議中，督導小組指出尚需進一步約詢事件發生時相關分行經理，金管會表示已陸續約詢紐約分行前兩任經理，將儘速查明釐清事件過程，究明相關人員的責任。
此外，今天會議也由法務部調查局洗錢防制處報告，針對國際洗錢行為態樣做通案說明與分析，有助督導小組後續討論。1050907
(中央社)
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