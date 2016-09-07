資方恐仍缺席 勞動部：努力到最後一刻
(中央社記者余曉涵台北7日電)7大工商團體恐缺席明天的基本工資審議委員會，對此勞動部重申會努力邀請到最後一刻，希望資方可以如期出席會議，任何事情在會議上談才能聚焦。
基本工資審議委員會日前因為資方代表缺席延到明天重新召開，但中華民國工商協進會理事長林伯豐今天中午仍表示，7大工商團體應該不會出席，基本工資可接受調升3%。
勞動部次長廖蕙芳說，勞動部不會預設立場，一定會努力邀請資方代表出席會議到最後一刻。
廖蕙芳指出，還是希望資方可以出席會議，即使他們說可接受基本工資調升3%，但在會議上討論才能聚焦。
廖蕙芳強調，勞動部沒有設限，一定會尊重委員決議的開會結果。1050907
(中央社)
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