力麗集團董座郭紹儀 捐贈母校百萬教育基金

力麗集團董事長郭紹儀回饋母校二林高中，上午由生產部副總張春景代表頒給獎助學金鼓勵表現優異的學弟妹。(鐘武達攝)

紡織業龍頭大廠力麗集團董事長郭紹儀捐贈母校二林高中100萬元教育基金，公司副總經理張春景上午代表將獎助學金頒給成績優異以及文武兼備的學弟妹，他說，孩子需要鼓勵，「企業投資未來，就要先投資教育」。

郭紹儀出生彰化縣芳苑鄉，國中時就讀已改制為完全高中的二林國中，他經營的力麗紡織是芳苑工業區最具規模的企業，集團事業體更跨足全世界，事業有成不忘本，更也非常重視在地教育，去年慨捐母校教育基金100萬元獎助學弟妹。

校長劉燕饒說，為了不辜負郭紹儀的愛心，校方特別為該筆教育基金進行規畫用來獎勵定期評量優異的學生、培養優異體育人才，並且在每個班級設置進步獎、以及獎勵二林四鄉鎮鄰近的國三生、學區優異國小與彰南區國中學子入學就讀。

他表示，二林高中的學程設計多元、且教育文武兼備，配合教育基金的獎勵，社區家長都相當認同，今年學區內的優質學生不僅不外流 ，更還吸引學區國小多達17名縣長獎新生就讀 。

張春景說，頒給孩子的獎助學金從200元到1萬5000元不等，但不論金錢多寡，而是希望能發揮激勵的效果，期待孩子更努力，尤其是，希望孩子不能忘記父母以及師長的辛苦。

(中時)