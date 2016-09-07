遠雄：同意遵守市府法現行法規來完成大巨蛋

我要評比

遠雄今天下午召開記者會，宣布同意遵守市府法現行法規來完成大巨蛋。(蔡惠芳攝)

遠雄企業團今天下午召開記者會，宣布同意遵守市府法現行法規來完成大巨蛋。

遠雄今天送同意書進市府，表示願意就目前大巨蛋的工程現況做出承諾，並依相關法規積極完成包括向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查、及向都發局都市設計科、環境保護局綜合企劃科等送件，並盡速完成建造執照變更程序等。

遠雄表示將全力配合遵守台北市政府法規規定的標準來完成大巨蛋，並於今日發函檢附同意書呈交市府，讓計畫案能盡快順利興建營運。

(工商)