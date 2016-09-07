東航與英航開展代號共用合作
東方航空與英國航空（以下簡稱英航）的代號共用合作正式啟動，合作範圍包括各自的7條航線。
代號共用工作啟動後，前往英國的東航旅客可訂購由英航承運、共用東航代號的航班，從倫敦飛往亞伯丁、愛丁堡、格拉斯哥、貝爾法斯特、里茲、曼徹斯特和紐卡斯爾等城市。前來中國的英航旅客也可訂購由東航承運、共用英航代號的航班，從成都或上海浦東飛往昆明、西安、南京、杭州和重慶等地。
英航是歐洲主要航空公司之一，東航與英航的代號共用合作為兩國旅客的交流往來提供了更加優質和便捷的服務，同時也拓展了東航在英國境內的航線網路，為東航深入倫敦之外的英國其他市場提供了契機。
(工商)
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